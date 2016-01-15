"التجمع": دعم الأحزاب لرجال الأعمال يجب أن يكون مرهون بـ"العدالة الاجتماعية"

قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب التنفيذى لحزب التجمع، إنه من المفترض أن يكون لدى الدولة سياسة اقتصادية واضحة هدفها تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص والمحلى والأجنبى بشرط أن يكون هذه الاستثمار انتاجى وليس هدفه الربح السريع وتحقيق مكاسب دون تحقيق تنمية حقيقية.

وعن إعلان حزب الدستورى الاجتماعى الحر، تبنيه لدعم رجال الأعمال، قال "عبد الرازق" لـ"اليوم السابع":" أمر مطلوب شريطة أن يكون هناك ربط التنمية الاقتصادية بعدالة التوزيع" مضيفاً:" فى العالم كله أحزاب تعبر عن فئات معينة فهناك أحزاب تعبر عن العمال والفلاحين وهناك أحزاب تعبر عن الرأس مالية".

وأضاف:"رجال الأعمال يدعمون الأحزاب المعبرة عنهم وعن مصالحهم لكن فى مصر يهيمنون على الأحزاب ويصبحون قادة فيها".

كان رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، المهندس تيسير مطر، قال إن حزبه سوف يتبنى قضية دعم رجال الأعمال عن طريق مطالبة الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار، خلال نظام الشباك الواحد وتحديد مدة معينة يحصل خلالها المستثمر على الترخيص، شريطة أن يقوم بالتصدير للخارج.