"دعم مصر": مراجعات داخلية بـالائتلاف ونعول على مظهرنا الجلسة القادمة

قال النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف دعم مصر ، إنهم بصدد إجراء مراجعات لما حدث خلال الجلسات السابقة لمعرفة مدى التزام النواب بما هو متفق عليه داخلياً فى الائتلاف، مضيفا:"مينفعش نكون متفقين على اختيار معين ويخرج ناس تخالف القرار".

وشدد هيكل، على ان تصرفا النواب خلال الجلسات السابقة، لا يوحى أو ينذر بأن هناك خطر على الائتلاف، لافتا إلى أن الأهم لديهم هو المظهر الذى سيخرج عليه الائتلاف يوم الأحد القادم خلال جلسة التصويت على القوانين، موضحا:"سيتضح للجميع ما إن كان آراء الائتلاف متفقة سوياً أم مختلفة"، لافتاً إلى أن ما حدث خلال انتخابات الوكيل كان فى صالح الائتلاف لأنه يرد على من يصدرون للرأى العام أننا دخلنا للسيطرة على البرلمان.

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