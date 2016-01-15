19 دولة تشارك فى انطلاق الدورة 23 لـ"ماراثون الأقصر الدولى" اليوم

ينطلق ماراثون الأقصر الدولى، صباح اليوم الجمعة، برعاية محمد سيد بدر محافظ الأقصر، وذلك فى دورته الـ23 تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت ومن حضن جبل القرنة بالبر الغربى، بمشاركة الشباب المصريين والسائحين الأجانب من 19 دولة بمختلف دول العالم.

وقال الدكتور مدحت السيد، مدير عام الشباب بالأقصر، إن المهرجان يمتاز بأهمية خاصة نظرا لمشاركة عدد كبير من مختلفى دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.

وأضاف أن الماراثون يقام للعام الثالث والعشرين على التوالى بمشاركة كافة الإدارات الخدمية التى ستعمل على دعم وتفعيل دور السياحة وخاصة السياحة الرياضية، مشيرًا إلى انتهاء الاستعدادات الكاملة للمحافظة لاستقبال هذا الحدث الرياضى الهام، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتأمين خط سير السباق فى بدايته حتى العودة لمنع وجود أى معوقات حتى الانتهاء من فعاليات السباق والوصول لمنصة التتويج.

فيما أكد جاسر رياض، رئيس ماراثون مصر الدولى، أن الماراثون سيبدأ من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربى ويشارك فى المهرجان العديد من الدول العربية والأجنبية والإفريقية ممثلة فى 19 جنسية وبمشاركة شباب وفتيات محافظة الأقصر، مشددا على رغبة العدائين القادمين وإصرارهم على المشاركة إيمانا منهم أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى مشاركة العديد من الدول العربية والأوربية وبعض السفارات الأجنبية ويقوم بتغطية السباق عدد من المراسلين الأجانب والصحفيين.

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