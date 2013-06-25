مراد علم دار ممنوع من الظهور في فضائيات تركيا لماذا؟

انتظر ملايين المشاهدين الأتراك ظهور نجمهم المفضّل نجاتي شاشماز، الشهير بمراد علمدار، بطل سلسلة "وادي الذئاب"، في برنامج "بياز شو"، على قناة "دي" التركيّة، لكنّه لم يطلّ عليهم، وتمّت استضافة ضيوف آخرين، من دون أن يقدّم "بياز أوزتورك" مقدّم البرنامج اعتذاراً خاصّاً إلى المشاهدين. صفحة نجاتي شاشماز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والأخرى على "تويتر" كشفتا حقيقة الأمر وسرّ تغييبه عن الحلقة، من دون تقديم أيّ اعتذار لجمهور القناة ولجمهور النجم الواسع الشعبيّة في تركيا، فجاء فيها أنّ إدارة القناة التركية عارضت مقدّم البرنامج في استضافته لشاشماز من منطلق دعمه لاحتجاجات نشطاء ميدان "تقسيم"، ضدّ إزالة حديقة "غازي" وضدّ حكومة رئيس الوزراء التركيّ رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي كان فيه نجاتي شاشماز ضدّ هذه الاحتجاجات، برغم تقديمه العون لنشطاء حديقة غازي، وكان مع حكومة رجب طيب أردوغان الذي طلب لقاءه في مكتبه، والتقى به فعلاً، وصرّح بعدها شاشماز إنّه ضدّ العنف وضد الفتنة، وإنّهم الجميع في سفينة واحدة، إن غرقت بالفوضى والفتنة سيغرق الجميع. لذلك تمّ استبعاده من الحلقة، من دون اعتذار، وتمّت الاستعاضة عن نجاتي بضيوف آخرين ممّن يؤيّدون الاحتجاجات، ومن الذين ذهبوا إلى "تقسيم" لدعمها ومؤازرتها، عكس نجاتي شاشماز الذي رفض زيارة الحديقة وتقسيم، وأعلن موقفاً صريحاً يقف فيه مع السلم والحوار، لا مع العنف والفوضى، ودعا الجميع إلى الصلاة والدعاء لله حتى يحفظ تركيا من كلّ ضرر وسوء.

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