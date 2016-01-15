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بالصور.. الاشتباه فى قنبلة داخل عقار بطنطا والأمن يؤكد سلبية البلاغ

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بالصور.. الاشتباه فى قنبلة داخل عقار بطنطا والأمن يؤكد سلبية البلاغ بالصور.. الاشتباه فى قنبلة داخل عقار بطنطا والأمن يؤكد سلبية البلاغ
تلقى قسم ثان طنطا، الخميس، بلاغا من أحد المواطنين بالعثور على جسم غريب يشتبه أن يكون قنبلة بالعقار رقم 39 بشارع المعتصم- دائرة القسم، وتم إخطار اللـواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مـدير أمن الغربية .

وعلى الفور انتقل مدير الأمن ومأمور قسم ثان طنطا وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وفحص خبير المفرقعات الجسم وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أجسام غريبة بالعقار ومشطت الحماية المدنية المنطقة المحيطة بالعقار للكشف عن أى أجسام غريبة، ووجه مدير أمن الغربية الشكر لضباط الحماية المدنية والأفراد على سرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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