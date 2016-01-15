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نائبة عن الشرقية تطالب بمسائلة الحكومة عن كارثة "عقار منيا القمح"

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نائبة عن الشرقية تطالب بمسائلة الحكومة عن كارثة "عقار منيا القمح" نائبة عن الشرقية تطالب بمسائلة الحكومة عن كارثة "عقار منيا القمح"
قالت عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، إنها تقدمت بطلب لرئيس مجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة لمساءلة كلا من، المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، حول بطء إجراءات انقاذ ضحايا عقار منيا القمح المنكوب مما تسبب في ارتفاع عددهم لـ9 معظهم أطفال .

وأضافت النائبة، لـ"اليوم السابع"،:" لا بد من محاسبة كل المقصرين سواء من مسئولين كبار أو موظفين ، خاصة الإدارة الهندسية و المهندس الاستشارى.. الإنسان المصرى أصبح سلعة رخيصة فى كل مكان".

كان عقار مكون من 6 طوابق، انهار بمدينة منيا القمح، مساء الاثنين، و استمرت أعمال رفع الأنقاض لمدة ثلاثة أيام، مما أسفر عن مصرع 9 ضحايا من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال ، وهم " رحمة محمد " 15 سنة و شقيقتها هاجر 8 سنوات ، و " أحمد ماهر " 5 سنوات ، هدى أبو الفتوح الهواري 60سنه ، آمال محمد عبد الحميد" 17 سنة ، أسماء أحمد عبدالرحمن، 17 سنة، ملك محمد عبدالمجيد، 8 سنوات، أمنية محمد عبدالرحمن، 11 سنة، مشيرة أمين السيد عطوة 42 سنة"، بالاضافة إلى 3 مصابين .

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مصر 365

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