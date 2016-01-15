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السعودية تدين الأعمال الإرهابية فى باكستان واندونيسيا والكاميرون

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السعودية تدين الأعمال الإرهابية فى باكستان واندونيسيا والكاميرون السعودية تدين الأعمال الإرهابية فى باكستان واندونيسيا والكاميرون

>أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال "الإرهابية" التى وقعت فى كل من مدينة كويتا الباكستانية، ومدينة جاكرتا الإندونيسية، ومنطقة كولوفاتا الكاميرونية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأضاف المصدر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس الخميس أن هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء العالم دون استثناء، تتنافى مع مبادئ الإسلام وكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

كانت الشرطة الاندونيسية قد اعلنت فى وقت سابق من مساء أمس الخميس انتهاء هجوم جاكرتا الذى أسفر عن مقتل سبعة أشخاص .

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