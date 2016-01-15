قائد عسكرى أميركى يتوقع اعتداءات جديدة لتنظيم دولة داعش

>قال القائد العسكرى الاميركى فى الشرق الأوسط الجنرال لويد اوستن أمس الخميس ان الهزائم التى منى بها تنظيم داعش فى سوريا والعراق ستجعله على الارجح يزيد من اعتداءاته كما حصل فى بغداد واسطنبول وجاكرتا فى الايام الاخيرة.

واكد اوستن قائد القوات الاميركية فى الشرق الاوسط من مقر قيادته العام فى تامبا بفلوريدا وهو يقف إلى جانب وزير الدفاع الاميركى اشتون كارتر، ان التنظيم المتطرف "فى وضع دفاعى".

واضاف "يمكن ان نتوقع المزيد" من الاعتداءات لانه "يريد ان يحول الانظار عن هزائمه المتزايدة" فى سوريا والعراق.

وتابع انه "من المهم ادراك ان هذه الهجمات لا تجعل التنظيم بالضرورة اقوى، لكن المعركة" مع الجهاديين "لا تزال طويلة".

وخسر "تنظيم الدولة داعش" فى نهاية ديسمبر الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار فى العراق.

كما فقد السيطرة مؤخرا على سنجار فى شمال العراق، كما تكثفت غارات التحالف الذى تقوده واشنطن خصوصا على انشطته النفطية فى سوريا.

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