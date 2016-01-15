الترسبات الجيرية مش بس بتشوه منظرك.. دى كمان بتتعب اللثة

الترسبات الجيرية من المشاكل الصحية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ويساهم ظهورها حول الأسنان فى زيادة فرص الإصابة بأمراض اللثة.

ويقول الدكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن الترسبات الجيرية عبارة عن تكّون طبقة من الجير بين طبقة الأسنان واللثة تتسبب فى مشاكل عديدة منها تشويه الشكل الخارجى للأسنان والوجه.

>وتابع استشارى علاج الأسنان: يساهم تكون طبقة من الجير على مينا الأسنان وبين اللثة فى حدوث بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة اللثة مثل زيادة فرص حدوث أمراض اللثة، والتهابات اللثة المزمنة، وتراجع اللثة عن مكانها الطبيعى "انحسار اللثة ".