أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الترسبات الجيرية مش بس بتشوه منظرك.. دى كمان بتتعب اللثة

Google+ Print
الترسبات الجيرية مش بس بتشوه منظرك.. دى كمان بتتعب اللثة الترسبات الجيرية مش بس بتشوه منظرك.. دى كمان بتتعب اللثة
الترسبات الجيرية من المشاكل الصحية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ويساهم ظهورها حول الأسنان فى زيادة فرص الإصابة بأمراض اللثة.

ويقول الدكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن الترسبات الجيرية عبارة عن تكّون طبقة من الجير بين طبقة الأسنان واللثة تتسبب فى مشاكل عديدة منها تشويه الشكل الخارجى للأسنان والوجه.


>وتابع استشارى علاج الأسنان: يساهم تكون طبقة من الجير على مينا الأسنان وبين اللثة فى حدوث بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة اللثة مثل زيادة فرص حدوث أمراض اللثة، والتهابات اللثة المزمنة، وتراجع اللثة عن مكانها الطبيعى "انحسار اللثة ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365