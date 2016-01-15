تحليل في الجول - بالصور.. 3 كوارث للأهلي أمام الداخلية

أخطاء متكررة وحفظ دون فهم لطريقة اللعب وحلول معدومة. والنتيجة تعادل الأهلي أمام الداخلية.

الأهلي تعادل بصعوبة أمام الداخلية بهدف لكل فريق في لقاء الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الداخلية تقدم أولا بهدف عمرو مرعي. قبل أن يأتي التعديل الصعب للأهلي بهدف عكسي من رشاد فاروق مدافع الداخلية.

وطوال أحداث المباراة ظهرت العديد من الأخطاء الكارثية في طريقة لعب الأهلي. يستعرض FilGoal.com أبرزها في التحليل التالي.

(1)

أمام الداخلية ظهر الخطأ المعتاد من دفاع الأهلي بالمشاركة مع لاعبي الوسط.

الكل يتابع الكرة ولا أحد يتمركز دفاعيا بشكل صحيح. والنتيجة واحدة دائما. هدف يهز شباك الأهلي.

خطأ تكرر أمام الداخلية وبعد مرور فقط 9 دقائق فتحرك حسام حسن خلف الدفاع واستلم تمريرة من زميله وضعته منفردا بالمرمى، ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى.

وبعدها ظهر من جديد نفس الخطأ. ولكنه هذه المرة بشكل "أغرب".

6 من الأهلي على 3 من الداخلية. والنتيجة هدف سهل للغاية لأصحاب الأرض.

في المشهد السابق يظهر كل لاعب من الأهلي في الصورة وعينه على الكرة فقط. 3 وسط والظهير وثنائي الدفاع.

وفي نفس الوقت يظهر ثلاثي الداخلية ولكل واحد فرصة سانحة للتسجيل.

لاعب يخترق من اليمين وأخر من اليسار وأخر من العمق. والثلاث لهم فرصة في التسجيل.

هذا المشهد تكرر أمام سموحة أيضا مرتين. مرة بانفراد قبل الدقيقة 60. ومرة أخرى في كرة الهدف الثالث.

صورة أيضا تكشف تواجد ثلاثي من الأهلي ضد 2 من سموحة. وأيضا الكل عينه على الكرة وتاركا مساحة واسعة للغاية للخصم.

كارثة تكررت منذ بداية موسم الأهلي وتنتهي دائما بهدف في شباكه أيا كان الرباعي الدفاعي المشارك في المباراة.

(2)

عندما يكون الخصم متقدم عليك في النتيجة ويعتمد على قفل المساحات يكون من ضمن الحلول أمامك هو تقدم ظهري الجنب على أن يدخل الجناح الأيمن والأيسر إلى عمق الملعب.

ومن هنا تتاح فرصة أمام الظهير للتقدم خلف الجناح الذي دخل إلى عمق الملعب - سواء بالكرة أو من غير- وتصبح الخيارات متاحة أكثر.

على سبيل المثال، مؤمن زكريا وخلفه أحمد فتحي كما حدث أمام الداخلية.

لأجل إتاحة فرص أكبر للأهلي لتعديل النتيجة، يدخل مؤمن زكريا إلى عمق الملعب داخل منطقة الجزاء ويصبح لأحمد فتحي إمكانية الحركة أسهل في الجانب الأيمن بالكامل للخصم.

ولكن هل هذا بالتحديد ما حدث أمام الداخلية؟ الإجابة هي لا لا لا.

في هذا المشهد ليس أمام أحمد فتحي أي فرصة للتقدم، والسبب وجود جناح الأهلي في نفس المكان بالتمام.

إلى جانب اقتراب عبد الله السعيد لاعب الوسط في نفس المكان أيضا دون التمركز في مكان أخر يسمح لفتحي بالتمرير له.

المشهد ليس فقط يُصعب مهمة الأهلي لتشكيل خطورة بل أيضا يُسهل جدا جدا جدا مهمة دفاع الداخلية، والواضحة أيضا في الصورة.

ولكن هل على الجانب الأخر اختلف الأمر؟

نفس الموقف. رمضان صبحي أمامه صبري رحيل على نفس الخط.

وحسام عاشور يقترب من الثنائي في نفس المنطقة واقرب لاعب متاح لتشكيل خطورة هو مؤمن زكريا الذي يقف على خط الـ18.

وفي نفس المشهد يظهر وجود الثنائي رمضان وصبري رحيل داخل دائرة رباعية من لاعبي الداخلية.

كارثة تسببت بشكل صريح في غياب أي خطورة - إلا نادرا - للأهلي على مرمى الداخلية.

لا يوجد اختراق من العمق ولا يوجد زيادة عديدة من لاعبي الفريق.

" نحفظ خطة الأهلي ونعرف كيفية تحرك كل لاعب. فندافع جيدا وحين نرتد للهجوم نخرج سويا فنصنع كثافة تهدد الأهلي" حديث عاصم سعيد لاعب الداخلية.

(3)

أن تفوز عليك التسديد على المرمى. أن تفوز عليك إرسال عرضيات صحيحة داخل منطقة الجزاء. أن تفوز عليك فقد أقل عدد من الكرات. أساسيات في عالم كرة القدم.

ولكن هل هذا حدث أمام الداخلية؟

عبد الله السعيد شارك في بداية المباراة كجناح أيسر، أي هو من عليه إرسال العرضيات أو التحرك إلى عمق الملعب للتسديد على المرمى.

فهل تعلم عدد عرضيات وتسديدات عبد الله السعيد؟ جناح ولاعب وسط الأهلي أرسل عرضية واحدة فقط بشكل صحيح. عرضية واحدة من أصل 7 عرضيات!.

ولكن ماذا عن حل التسديد من الخارج؟ السعيد سدد كرة واحدة فقط وكانت خارج الثلاث خشبات.

الجناح الأخر مؤمن زكريا شكل أولى وأخطر فرص الأهلي بعد لمسة كعب من صالح جمعة.

ولكن هذه التسديدة هي الوحيدة ما بين الثلاث خشبات لمؤمن على مرمى الداخلية. 3 تسديدات واحدة فقط بين الثلاث خشبات.

أما عرضيات مؤمن الصحيحة فتساوي صفر. نعم ولا عرضية صحيحة من أصل 3.

نأتي لظهيري الجنب. أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لم يرسل أي عرضية صحيحة طوال المباراة.

رغم المجهود الذي يبذله فتحي في كل مباراة إلا إن أمام الداخلية أرسل 7 عرضيات لم تأتي واحدة منها بشكل صحيح.

صبري رحيل يعتبر أكثر من أرسل عرضيات صحيحة في المباراة. 4 عرضيات من أصل 9.

قبل خروجه من الملعب أرسل صالح جمعة 3 عرضيات صحيحة من أصل 6. بينما عرضية واحدة لرمضان صبحي وأخرى لأحمد حمدي غير صحيحة باستثناء كرة الهدف.

عمرو جمال مهاجم الأهلي الصريح الوحيد أمام الداخلية لم يسدد أي كرة بين الثلاث خشبات.

مهدرا فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة الأخيرة.

-الصورة من موقع (كورة ستاتس) الخاص بالإحصائيات عن لقاء الأهلي والداخلية-

ويظهر عدد مرات فقد الأهلي للكرة أمام الداخلية.

طوال أحداث المباراة كان الأهلي الأكثر فقدا للكرة أمام الداخلية باستثناء أول ربع ساعة من المباراة والتي شهدت فرصة خطيرة للداخلية.

من الدقيقة 16 وحتى الدقيقة 60 فقد الأهلي الكرة 70 مرة. في مقابل طوال تلك الدقائق لم يشكل الفريق إلا هجمة واحدة فقط.

بعد التعادل وفي الوقت الذي احتاج فيه الأهلي للهجوم من أجل فاز الأهلي بالكرة 4 مرات فقط في مقابل خسرها 28 مرة.

فأصبحت كل حلول الأهلي = 0 أمام الداخلية. لا عرضيات صحيحة ولا تسديد على المرمى ولا استحواذ وقلة فقد كرة.