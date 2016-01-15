رئيس مدينة طور سيناء :انشاء 3سلاسل تجارية كبيرة ومدرسة للمتفوقين خلال شهور معدودة

أكد المحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء، أن مدينة طور سيناء ستشهد طفره هائلة فى كافة الخدمات والمرافق وان الخطة الاستثمارية للعام الحالى.

وقال همام لليوم السابع إن اللواء خالد فودة يضع مدينة الطور نصب أعينه ووضع لها اهتماما بالغا ليجنى أهالى المدينة ثمار جهد سنوات طويلة من الجهد والعمل ، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد انشاء ثلاث سلاسل تجارية كبيرة مثل وذلك عن طريق وزارة التموين وتم اختيار الأماكن المناسبة واخطار الوزارة بذلك، كما سيتم انشاء مدرسة للمتفوقين ويكون مقرها بجوار الحقل الارشادى وكذا انشاء مجمع تعليمى بالإسكان الجديد الجارى انشاءه حاليا.

وجارى انشاء عدد2مزرعة نموذجية بوادى ميعر وقرية الوادى بتكلفة 10مليون جنية كما سيتم رصف طريق وادى ميعرى وجارى تجهيز المقايسة اللازمة .