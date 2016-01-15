أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة طور سيناء :انشاء 3سلاسل تجارية كبيرة ومدرسة للمتفوقين خلال شهور معدودة

Google+ Print
رئيس مدينة طور سيناء :انشاء 3سلاسل تجارية كبيرة ومدرسة للمتفوقين خلال شهور معدودة رئيس مدينة طور سيناء :انشاء 3سلاسل تجارية كبيرة ومدرسة للمتفوقين خلال شهور معدودة
أكد المحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء، أن مدينة طور سيناء ستشهد طفره هائلة فى كافة الخدمات والمرافق وان الخطة الاستثمارية للعام الحالى.

وقال همام لليوم السابع إن اللواء خالد فودة يضع مدينة الطور نصب أعينه ووضع لها اهتماما بالغا ليجنى أهالى المدينة ثمار جهد سنوات طويلة من الجهد والعمل ، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد انشاء ثلاث سلاسل تجارية كبيرة مثل وذلك عن طريق وزارة وتم اختيار الأماكن المناسبة واخطار الوزارة بذلك، كما سيتم انشاء مدرسة للمتفوقين ويكون مقرها بجوار الحقل الارشادى وكذا انشاء مجمع تعليمى بالإسكان الجديد الجارى انشاءه حاليا.

وجارى انشاء عدد2مزرعة نموذجية بوادى ميعر وقرية الوادى بتكلفة 10مليون جنية كما سيتم رصف طريق وادى ميعرى وجارى تجهيز المقايسة اللازمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد