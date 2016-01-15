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"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 674 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة

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"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 674 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة "الكهرباء": الانتهاء من تركيب 674 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توريد 766 ألف و306 كشاف صوديم عالى الضغط قدرة 150 وات حتى الآن لشركات الكهرباء، بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف "اليمانى"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب 674 ألف 312 كشافًا حتى الآن بمناطق عديدة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغيير كل الكشافات الحالية إلى أخرى "صوديم عالى الضغط"، والتى يبلغ عددها 3,9 مليون كشاف، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية، لتركيبها على مستوى الجمهورية تستهدف تركيب مليون كشاف.

وأوضح أن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تقدر بحوالى 2,1 مليار جنيه، أن باقى الكمية سيتم تركيبها خلال 20 شهرًا، بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرًا، ويقدر إجمالى التوفير فى الأحمال 600 ميجاوات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية سيتم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.

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