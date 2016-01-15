موجز المحافظات.. سيارة محافظ السويس تصطدم بـ 2 وتصيبهما

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الخميس، أبرزها أن مستشفى السويس استقبلت 2 مصابين كانا يستقلان دراجة بخارية بعد أن صطدمتهما سيارة محافظ السويس، وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن حالة المصابين خفيفة وهى عبارة عن كدمات وجروح بعد أن سقطا على الأرض بموقع الحادث بمنطقة بور توفيق.

وأفادت مصادر أمنية إصابة مجندين ومدنى جراء انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد، كانت مزروعة على طريق رئيسى وانفجرت أثناء سير مدرعة تابعة لقوات الشرطة وهو ما تسبب فى إصابة مجندين بها ومدنى متواجد بمحيط المكان ونقل المصابين لمستشفى العريش.

وافادت مصادر مطلعة، أن المعلومات الأولية للعمليات الأمنية فى مناطق النشاط الإرهابى جنوب الشيخ زويد تشير إلى مقتل 13 من العناصر الإرهابية.

واقتحم عدد من البلطجية مدرسة الثورة الإعدادية غربى الإسكندرية، أثناء سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، حاملين العصى والشوم، وانهالوا بالضرب على عدد من الأساتذة، وفروا هاربين.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى 1013 سائحاً على متن 8 رحلات دولية، وغادر مطار شرم 1495 سائحاً، وقال عصام خضر مدير إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظه جنوب سيناء، إن نسبة الاشغالات السياحية بدأت تتحسن وقد وصلت نسبة الإشغال، أمس الخميس بشرم الشيخ إلى 13%.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من استعادة طفل مخطوف بمدينة إيتاى البارود بعد 24 ساعة من خطفه ونشر صورته فى "اليوم السابع"، من خلال خدمة صحافة المواطن، وتم القبض على خاطفى الطفل.

وإلى أهم الأخبار:

سيارة محافظ السويس تصطدم 2 وتصيبهما.. ومصدر طبى: الإصابات خفيفة

إصابة مجندين ومدنى فى انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 13 إرهابياً فى الشيخ زويد

صحة شمال سيناء: وفاة 2 بأنفلونزا الخنازير بعد تأكيد التحاليل إصابة1منهم فقط



>ولى أمر طالب يستعين ببلطجية ويقتحم مدرسة بعد منع ابنه من الغش بالإسكندرية

مطار شرم الشيخ يستقبل 1013 سائحا على متن 8 رحلات دولية

بعد نشر صورته باليوم السابع.. إعادة طفل طلب خاطفوه فدية مليون جنيه بالبحيرة

استجابة لليوم السابع.. محافظ القليوبية يكلف رئيس حى شبرا بصيانة أنفاق المشاة

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