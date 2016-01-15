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مصدر بالمطار ينفى ما نشر عن وصول الوفد البرلمانى البريطانى القاهرة

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مصدر بالمطار ينفى ما نشر عن وصول الوفد البرلمانى البريطانى القاهرة مصدر بالمطار ينفى ما نشر عن وصول الوفد البرلمانى البريطانى القاهرة
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أنه حتى الآن لم يصل أى مسئول من الوفد البرلمانى البريطانى للقاهرة، وما نشره أحد المواقع عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يصل الوفد فى تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق فجر اليوم الجمعة، على متن الرحلة التابعة لشركة للطيران رقم 780 والقادمة من مطار هيثرو.

وأشار إلى أن ما نُشر بخصوص وصول الوفد البرلمانى البريطانى هو استباق للحدث، حيث أكد الخبر المنشور على أحد المواقع الإلكترونية، وصول الوفد على الرحلة رقم 780 والتى من المقرر وصولها فى تمام الساعة 5:10 صباحًا وفق جدول التشغيل.

ولفت إلى أنه كان من المقرر وصول النائب ريسبى عضو مجلس اللوردات البريطانى في تمام الساعة 11:50 صباحًا على متن الطائرة البريطانية القادمة من لندن إلا أنه لم تنفذ أى إخطارات بوصوله، ومن المرجح أن يصل القاهرة بصحبة الوفد.


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مصر 365

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