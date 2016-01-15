موجز الصحافة المحلية.. دقت ساعة الضرب فى الحكومة

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "دقت ساعة الضرب فى الحكومة "، وبها عرض لتفاصيل المواجهات الساخنة بين لجان البرلمان المختلفة ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفى مقدمتها المشادات التى شهدها اجتماع لجنة القوى العاملة مع وزير التخطيط بشأن قانون الخدمة المدنية، ونشرت الجريدة أيضاً ..لأول مرة.. رئيس البرلمان فى اجتماع مجلس "الدفاع الوطنى".. السيسى يترأس المجلس.. استعراض الأوضاع فى سيناء.. والموافقة على تمديد مشاركة القوات خارج الحدود.

وكشفت صحيفة "الاهرام" عن تمكن القوات المسلحة أثناء تنفيذ أحد مراحل عملية "حق الشهيد" من إحباط محاولة قيام العناصر التكفيرية بإستهداف أحد الكمائن جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وكشف العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن تمكن عناصر قوات إنفاذ القانون من قتل 30 إرهابيًا وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة ، وتدمير 8 مزارع يحتمى بها الإرهابيون و3 عربات دفع رباعى بالإضافة إلى عربة فيرنا ودراجة نارية كان يستخدمها العناصر الإرهابية.

وركزت صحيفة "الأخبار" على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولة إفريقية تشمل كلاً من أوغندا وإثيوبيا، تبدأ يوم 28 الشهر الحالى، ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لأوغندا، التى تعد الزيارة الرسمية الأولى له، عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى، وتبحث القمة تعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية لإنشاء أول مركز لوجيستى للصادرات المصرية، بهدف سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية فى أوغندا ومنها إلى الدول المجاورة.. وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس السيسى سيشارك فى القمة الافريقية التى سوف تعقد فى إثيوبيا.

وقال الدكتور مجدى عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك لــ"المصرى اليوم"، إن المصلحة أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك يتضمن دمج قانون الإعفاءات الجمركية، وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة "سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى عقب الانتهاء من إعداده، واستطلاع رأى الجهات المعنية حوله، ومنها منظمات الأعمال ووزارة التجارة، وسط توقعات بعرضه على الدورة البرلمانية الحالية".

وقالت صحيفة "الشروق"، انتهت أمس مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من فحص ملفات أكثر من 400 محبوس تمهيداً للعفو عنهم بقرار جمهورى فى إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير.