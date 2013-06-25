اختاري سراويلك هذا الصيف بدقة

قدّم لك المصمّمون هذا الموسم باقة متنوّعة من السراويل التي ستُلبّي ذوقك، مهما اختلف. بدءاً من السراويل الواسعة الأرجل، إلى الضيقة من الأسفل، إلى القصّة المستقيمة، وصولاً إلى تلك التي تصل إلى حدود الكاحل. لذا، وأمام هذه الخيارات الواسعة، لا يسعك إلا أن تختاري القصّة المناسبة لجسمك. ولكي لا تُخطئي في الخيار، نقدّم إليك النصائح التالية:

- إذا كنت تُعانين من الوزن الزائد في منطقة الأرداف، فعليك بالتوجّه نحو السراويل ذات الألوان الداكنة، والابتعاد عن الألوان الفاتحة؛ لأنّها تلفت الأنظار إلى الأرداف الممتلئة.

- أمّا إذا كنت تتمتّعين بوسطٍ نحيف، فينبغي عليك ارتداء السراويل التي تبدأ في الاتّساع عند الركبة.

- الجيوب الخلفيّة للسروال تمنح الأرداف الممتلئة مظهراً مستديراً، وبالتالي فهي تُناسب النساء اللواتي لديهنّ مؤخّرة مسطّحة. أمّا إذا كان لديك أرداف ممتلئة، فينبغي عليك أن تختاري السراويل ذات الجيوب القريبة من بعضها البعض، إذ كلّما ضاقت المسافة بين الجيوب، بدت الأرداف أصغر.

- السراويل ذات الوسط التي يصل طولها إلى ما دون الصدر تليق بالنساء النحيفات ذوات القوام الممشوق.

- اختيار الخامة المناسبة من السروال تساهم في اخفاء عيوب جسمك بدرجة كبيرة لذا اتجهي نحو الأقمشة المناسبة التي تخفي أهدابك وسمنتك. اختاري السراويل التي تحتوي على نسبة عالية من خامة الصوف، حيث إن هذه النسبة تُزيد من انسيابية القماش.