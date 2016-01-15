"إعلام الإسماعيلية" يستضيف رؤساء الأجهزة التنفيذية لمناقشة مشاكل المحافظة

قالت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، أن المركز قام بتنفيذ سلسلة من اللقاءات الإعلامية التى أستضاف فيها رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، لعرض برامجهم وخطط مؤسساتهم وأيضاً عرض مشكلات المواطنين للرد عليها مباشرة من خلال المسئولين.

وأشارت العربى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه اللقاءات بدأت بلقاء حسن الجاويش مدير عام التموين بالإسماعيلية، والذى تحدث عن المنظومة التموينية بالمحافظة، كما تم استضافة وفاء سلطان نائبة عن مدير مديرية القوى العاملة لمناقشة دور القوى العاملة فى الإعلان عن الوظائف المتاحة عبر الموقع الرسمى للمديرية والصحف الرسمية، والتى أكدت أنها تحتفظ بكل الأسماء التى تقدمت لوظائف وسوف يتم إعلامهم فى حينها، وأن المديرية وتخطط لعقد لقاءات تنسيقية مع شركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة والإعلان عنها، كما ناقش المشاركون قضايا أولوية التوظيف لأبناء الإسماعيلية وقضية حقوق العمال فى المناطق الصناعية.

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، أن المركز استضاف الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والذى تحدث عن منظومة النظافة الجديدة، مؤكداً أن مجلس المدينة يستمع لكل الملاحظات ويرصد أداء منظومة الفصل من المنبع، كما تحدث عن تطوير منطقة الغابة، وطرح المشاركون فى اللقاء مشكلة سوق الجمعة والأسواق فى المدينة، كما طرحوا مشكلة أكوام القمامة التى لازالت فى شوارع الإسماعيلية هذا بالإضافة إلى مشكلة النباشين التى تحتاج إلى علاج حاسم.



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