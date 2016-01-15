أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. روتارى البحر الأحمر ينظم مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بالغردقة

Google+ Print
بالصور.. روتارى البحر الأحمر ينظم مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بالغردقة بالصور.. روتارى البحر الأحمر ينظم مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بالغردقة
نظم، مساء أمس الخميس، نادى روتارى البحر الأحمر، بأحد فنادق الغردقة، مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بحضور اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والذى من المقرر يستمر حتى غداً السبت.

وخلال حضوره، استمع سكرتير عام محافظة البحر الأحمر مصطفى صدقى إلى العديد من المشروعات والخدمات التى سوف ينفذها نادى روتارى البحر الاحمر، ومنها تطوير منطقة قرى الصيادين فى المناطق النائية الواقعة بين مرسى علم وشلاتين وحلايب.

ومن جانبه، قال سكرتير عام المحافظة، أن محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تسعى جاهدة لتطوير تلك المنطقة، من بناء المدارس وقصور الثقافة بالإضافة إلى الوحدات الصحية والسكنية لأهالى المنطقة.

وأشار صدقى خلال كلمته إلى ضرورة العمل على دعم السياحة فى بوجه عام، والسياحة فى البحر الأحمر بوجه خاص من خلال دعوة هذا النادى العريق لأعضائه من مختلف الدول، والذى يتخطى حدود 210 دولة ويضم أكثر من مليون و800 ألف عضو على مستوى العالم.

وفى نهاية المهرجان تم تسليم شهادات تقدير إلى العديد من العاملين بالمحافظة فى مختلف القطاعات ، كما قام محافظ الروتاروى، بتسليم درع النادى إلى السكرتير العام.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»