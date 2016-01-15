بالصور.. روتارى البحر الأحمر ينظم مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بالغردقة

نظم، مساء أمس الخميس، نادى روتارى البحر الأحمر، بأحد فنادق الغردقة، مهرجان الخدمة المهنية المستدامة بحضور اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والذى من المقرر يستمر حتى غداً السبت.

وخلال حضوره، استمع سكرتير عام محافظة البحر الأحمر مصطفى صدقى إلى العديد من المشروعات والخدمات التى سوف ينفذها نادى روتارى البحر الاحمر، ومنها تطوير منطقة قرى الصيادين فى المناطق النائية الواقعة بين مرسى علم وشلاتين وحلايب.

ومن جانبه، قال سكرتير عام المحافظة، أن محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تسعى جاهدة لتطوير تلك المنطقة، من بناء المدارس وقصور الثقافة بالإضافة إلى الوحدات الصحية والسكنية لأهالى المنطقة.

وأشار صدقى خلال كلمته إلى ضرورة العمل على دعم السياحة فى مصر بوجه عام، والسياحة فى البحر الأحمر بوجه خاص من خلال دعوة هذا النادى العريق لأعضائه من مختلف الدول، والذى يتخطى حدود 210 دولة ويضم أكثر من مليون و800 ألف عضو على مستوى العالم.

وفى نهاية المهرجان تم تسليم شهادات تقدير إلى العديد من العاملين بالمحافظة فى مختلف القطاعات ، كما قام محافظ الروتاروى، بتسليم درع النادى إلى السكرتير العام.



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