"المصرية للتضامن مع الشعب السورى بالدقهلية" تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قال هشام لطفى منسق اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السورى بالدقهلية، اليوم، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إننا نحاول إعادة العلاقات مع الدولة السورية، بشكل رسمى وبتمثيل دبلوماسى كامل، ونطالب الحكومة بذلك.

وقال "لطفى" قدمنا طلب باسم اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السورى، لوزارة الشؤون الإجتماعية السورية، وتم توجيهه للإدارة المحلية ومنها للجنة الاغاثة السورية، وحصلنا على موافقات رئيس الوزراء السورى، ووزير التضامن الاجتماعى السورى، وكان لنا شرط أن يسافر الوفد ليشهد توزيع البطاطين، وهم سيكون لهم دور التوجية بالمساعدة من لجنة الاغاثة.

وأضاف "لطفي" نحن نقوم بضرب الاعلام المساند للإرهاب، ونعلم أنه موضوع صعب ونحن نبذل جهد لنشر الفهم الصحيح، وأن مايحصل فى سوريا ليس له علاقة بالثورة ونحن صوتنا مسموع فى العديد من وسائل الاعلام الموضوعية.

ؤيضيف منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السورى، القيادات الأمنية والسيادية تعاونت معنا بشكل رائع، وكنا نسافر بدون موافقات أمنية قبل ذلك، وهناك اهتمام كبير من الجهات الامنية بالقافلة لانها اول قافلة شرعية تخرج بشكل شرعى ومن قنوات شرعية بشكل معلن.

وقال حمدى بلاط عضو اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السورى، قمنا باصدار بيانات تطالب باعادة العلاقات مع الشعب السورى، وندين موقف الجامعة العربية ورئيسها اللانبيل واللاعربى، وموقفها موقف متخاذل، ونجدد المطالبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعادة العلاقات كاملة مع سوريا واعادة السفيرين المصرى والسورى لمواقعهما الدبلوماسية.