القبض على متهم ثان فى حادث قتل تاجر بكرداسه

تمكنت مباحث الجيزه، من القبض على متهم أخر فى حادث مقتل تاجر على يد صاحب مخبز بكرداسة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين صاحب مخبز وجيرانه مما دفع صاحب المخبز لإطلاق الرصاص فاستقرت طلقة برأس المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط صاحب المخبز "جاد. م.س" ومتهم ثانى يدعى "محمد.ر" وتم ضبط فرد خرطوش وبندقية وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه، تلقى بلاغا بنشوب مشاجره وإطلاق أعيرة نارية بشارع المعتمدية بكرداسة، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن بائع اسطوانات غاز اصطدم بقفص عيش خاص بمخبز جاره مما أسفر عن سقوطه أرض، فنشبت بينهما مشاجرة تدخل خلال تاجر يدعى "احمد.ع" لفض المشاجرة، إلا أن صاحب المخبز أشهر سلاحا ناريا وأطلق الرصاص مما أسفر عن إصابة التاجر بطلق نارى برأسه أسفر عن مقتله

>وتوصلت التحريات إلى أن عدد من الاهالى أشعلوا النار بمخبزين ملك المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط صاحب المخبز المتهم بالقتل وضبط شخص أخر متورط فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.