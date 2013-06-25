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15 إطلالة لفيروزة الجزء الثالث من "حريم السلطان"

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15 إطلالة لفيروزة الجزء الثالث من "حريم السلطان" 15 إطلالة لفيروزة الجزء الثالث من "حريم السلطان"

جانسو ديري، أو "فيروزة" في مسلسل "حريم السلطان"، هي ممثلة وعارضة أزياء تركية تبلغ من العمر 33 عاماً. عُرفت بجرأتها وشخصيتها القوية، وعشقها للإطلالات العصرية والمتجددة. وبفضل قوامها الرشيق تستطيع جانسو أن تختار ما يحلو لها من الأزياء من سراويل جينز وتنانير وفساتين قصيرة وطويلة. كما أنها تنوّع في الألوان، فلا تخشى اختيار الدرجات الجريئة من الأصفر والأحمر والبنفسجي... دون أن تبتعد عن الألوان الهادئة كالأبيض والأزرق والأسود. وعلى الرغم من أن مختلف الألوان كانت لائقة بإطلالاتها، استطاع اللون النيلي، أكثر من غيره، أن يمنحها رونقاً وتألقاً بارزين.
إطلالات جانسو المتعدّدة تصدّرت صفحات المجلات وكانت محط اهتمام الصحافة التركية خصوصاً. ومن أبرز هذه الإطلالات اخترنا لك صوراً تظهر جمال جانسو وأناقتها. شاهديها وأخبرينا ما رأيك بها؟

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سيدتي