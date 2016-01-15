156 مليون جنيه لإقامة عدة مشاريع خدمية بمدينة طور سيناء

أكد المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، أن المدينة ستجنى ثمار صبرها، وأن العام الحالى سيشهد إقامة بعض المشروعات الخدمية للأهالى بتكلفة إجمالية 156مليون جنيه، موضحاً أنه يتم الآن إنشاء محطة تحلية لمياه الشرب و5 آبار جديدة لتغذية مشروعات الإسكان الجديدة بتكلفة 128مليون جنيه من أجل حل مشاكل المياه بالأحياء الجديدة بالمدينة، ويتم العمل الآن على إقامة مصنع لـ"لمبات الليد" الموفرة داخل مدرسة الصنايع بتكلفة 6 مليون جنيه، وإنشاء 3 مستودعات للبوتجاز بمعرفة القطاع الخاص.

وأشار همام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى إعادة تشغيل المجزر الآلى للدواجن بمعرفة القطاع الخاص وإنشاء مجزرآلى للمواشى بتكلفه 12مليون جنيه، قائلاً " جارى إنشاء 3 مخابز جديدة بمنحة 3 مليون جنيه من وزارة التعاون الدولى، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بتكلفة 5 مليون جنيه، ورفع كفاءة قسم مرورالطور بتكلفة 100ألف جنيه".

وأضاف فوزى همام رئيس المدينة أنه "سيتم إنشاء حدائق بحى الزهراء والطور الجديدة وتركيب أرصفة بأحياء الروضة وبدر وقريتى الوادى والجبيل والفيروز بإجمالى تكلفة مليون جنيه"، مؤكداً على رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالطور وإنشاء مظلات للسيارات بتكلفة نصف مليون جنيه.