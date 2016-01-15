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بان كى مون ينتقد الأطراف المتحاربة فى سوريا لارتكابها "أعمالا وحشية"

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بان كى مون ينتقد الأطراف المتحاربة فى سوريا لارتكابها "أعمالا وحشية" بان كى مون ينتقد الأطراف المتحاربة فى سوريا لارتكابها "أعمالا وحشية"

>انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأطراف المتحاربة فى سوريا مسا أمس الخميس خاصة حكومة الرئيس السورى بشار الأسد لارتكابها "أعمالا وحشية" و"انتهاكات غير مقبولة بالمرة" ضد المدنيين.

وقال بان عقب إطلاعه الجمعية العامة للأمم المتحدة على أولوياته فى العام 2016 إن الصور المروعة للمدنيين الجوعى فى بلدة مضايا المحاصرة تعكس مستوى متدنيا جديدا فى حرب بلغت بالفعل "أعماقا صادمة من اللاإنسانية".

وقال للصحفيين "دعونى أتحدث بوضوح: استخدام المجاعة كسلاح حربى هو جريمة حرب سأقول إنهم محتجزون رهائن لكن الوضع أسوأ، الرهائن يحصلون على الطعام".

وقال دبلوماسيون إنه سيتم إطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على الحصار الذى يعيش فيه نحو 400 ألف شخص فى سوريا، ويأتى الاجتماع بناء على طلب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
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