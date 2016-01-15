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حريق ضخم فى أنابيب نفط جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون باليمن

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حريق ضخم فى أنابيب نفط جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون باليمن حريق ضخم فى أنابيب نفط جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون باليمن

>اندلع حريق ضخم صباح اليوم الجمعة فى أحد أنابيب النفط التابعة لمصفاة عدن الواقعة فى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت فى المصفاة الواقعة بمديرية البريقة وأدت إلى اندلاع حريق ضخم فى إحد انابيب النفط.

وبحسب المصادر، فقد تمكن عمال المصافى من السيطرة على الحريق بعد إغلاق انابيب النفط، مؤكدين عدم وقوع خسائر بشرية، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن العملية بعد.

ونفذت هذه العملية على الرغم من سريان حظر التجوال الذى فرضته اللجنة الأمنية فى عدن منذ الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، نتيجة الاختلالات الأمنية الكبيرة التى شهدتها المحافظة.
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