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حبس صاحب شركة لإتهامة بحيازة 150 جرام كوكايين بالزمالك

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حبس صاحب شركة لإتهامة بحيازة 150 جرام كوكايين بالزمالك حبس صاحب شركة لإتهامة بحيازة 150 جرام كوكايين بالزمالك
أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 150 جرام من مادة الكوكايين المخدرة بالزمالك.

وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام صاحب شركة بالاتجار فى مادة الكوكايين، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها، بقيام شريف. ع . ع " صاحب شركة صغيرة للاستثمار العقارى، بالاتجار فى مادة الكوكايين المخدرة بالزمالك.

بتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم وبحوزته 150 جرام من مادة الكوكايين المخدرة. وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365