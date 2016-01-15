اشتعال النيران فى سيارة مُعلم أسفل منزله بدمنهور دون وقوع إصابات

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من قسم شرطة دمنهور بإشتعال النيران بسيارة بشارع أبو بكر الصديق بأرض أدمون دائرة القسم.

وبانتقال قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين إشتعال النيران بالسيارة رقم 7841 ب د ر ( ملاكى ) ماركة فيات موديل 95 ملك " أشرف سعيد أحمد عامر" معلم خبير بإدارة أبو حمص التعليمية، ومقيم بذات العنوان أثناء توقفها أسفل مسكنه، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك السيارة قرر بمضمون ماتقدم، أرجع سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بضفيرة السيارة، ما أدى لنشوب الحريق واحتراق السيارة بالكامل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر 424 /2016 إدارى القسم.