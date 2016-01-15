شرطة الشرقية تضبط 29 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل

كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن إحصائية المخالفين الذي تم ضبطهم بواسطة شرطة المنطقة ومشاركة عدد من الجهات المعنية (مكتب العمل، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالبلديات) وبلغت الإحصائية التي كشفت عنها شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط 29027 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وجرى تسليمهم لإدارة الوافدين.

وبين العقيد زياد الرقيطي المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الشرطة نفذت والجهات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة الشرقية منذ مطلع العام الجاري مسوحات ومداهمات ميدانية متعددة ومتواصلة. ذلك ضمن برامج حملات تعقب وضبط المخالفين للأنظمة بمشاركة عدد من الجهات المعنية تمكنت من خلالها ضبط العديد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل جرى تسليمها لإدارة الوافدين وفقاً للتعليمات المنظمة لمثل تلك الحالات لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد الرقيطي بأن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تعمل وستظل كذلك من خلال حملاتها الميدانية بشكل متواصل على تنفيذ هذه المهمة وفق الخطط والمهام الميدانية التي تم إعدادها مسبقا في هذا الجانب للقضاء على هذه الظاهرة.