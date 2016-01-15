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فعاليات وأنشطة تراثية وشعبية.. وإقبال جماهيري فاق 100 ألف زائر

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فعاليات وأنشطة تراثية وشعبية.. وإقبال جماهيري فاق 100 ألف زائر فعاليات وأنشطة تراثية وشعبية.. وإقبال جماهيري فاق 100 ألف زائر

    دفعت الفعاليات والأنشطة الشعبية العديدة بمهرجان الصحراء الدولي في تعزيز الوجهة السياحية لحائل خلال الإجازة مما كان له الأثر في تحقيق حراك اجتماعي واقتصادي بالغ ووصل عدد الزوار ما يقارب 100 ألف زائر.

وتميزت 60 أسرة منتجة مشاركة في مهرجان الصحراء التاسع بمدينة حائل بلإقبال على معروضاتها الشعبية والتراثية مثل السمن والأقط والعطورات والإكسسوارات والبراقع والدخون والشنط والجلابيات، وكذلك المأكولات الشعبية وغيرها من العروض الشعبية القديمة التي لاقت رواجاً كبيراً من الزوار خلال الأيام الماضية.

وقال مدير الفعاليات في مهرجان الصحراء ماجد الجبرين، إنه تم تجهيز مقار ل60 أسرة منتجة مشاركة في المهرجان، وهي مقار ذات شكل تراثي حديث يتماشي مع تطور المهرجان والتراث الشعبي، إضافة إلى مقار للحرفيات اللاتي وجدن إقبالاً من الزوار خلال الأيام الماضية من افتتاح المهرجان، إذ يعرضن منتجات السدو والخوصيات، ويقدمن الكثير من العروض الحرفية.

وقال الجبرين إن مهرجان الصحراء أصبح اليوم وجهة سياحية، ومن أفضل المهرجانات الوطنية التي أثبتت استمرار نجاحها ومكانتها على خريطة السياحة .

وإضافة إلى معروضات الأسر المنتجة، تنفذ اللجنة المنظمة للمهرجان عروضاً للألعاب الشعبية القديمة بشكل يومي في فعالية قطين البادية، والتي جذبت زوار المهرجان منذ انطلاقها، كما نظمت اللجنة ضمن برنامجها خلال الأيام الماضية مسابقات ترفيهية ووصلات لمنشدين بارزين لاقت استحسان الكثير من الزوار والمتنزهين وأهالي المنطقة.

كما تشهد منافسات فئة الطيور في مهرجان الصحراء والذي يقام بمتنزه المغواة إقبالاً واسعاً من هواة هذا التراث العربي الأصيل محلياً وخليجياً، بالإضافة إلى سباقات الخيل والإبل، وفعاليات الموروث الشعبي وحياة البادية.

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