وكيل وزارة التعليم: منح مزيد من الصلاحيات لمرونة أكثر في تنفيذ الخطط التشغيلية

أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم د. عبدالرحمن البراك أن الوزارة تسعى نحو تمكين المدرسة المتعلمة ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال منحها المزيد من الصلاحيات التي تجعلها أكثر مرونة في تنفيذ خططها التشغيلية وتجويد عمليات التشغيل.

وهنأ البراك الميدان التعليمي باعتماد وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى للإصدار الثاني من صلاحيات قائدي وقائدات المدارس المكونة من 60 صلاحية، منها عشر صلاحيات جديدة، حيث يلغي هذا القرار صلاحيات مديري ومديرات المدارس الصادرة عام 1432ه.

وأضاف د. البراك إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية في الوزارة من وكالتي التعليم (بنين/ بنات) وبعض وكالات الوزارة لدعم تطبيق هذه الصلاحيات ومعالجة المعوقات، وإقامة لقاء سنوي يستهدف القيادة المدرسية تقدم فيه مجموعة من التجارب الرائدة والنماذج الحديثة في مجال القيادة المدرسية على المستوى المحلي والدولي.

ونوه وكيل وزارة التعليم للتعليم إلى أنه تم تشكيل لجان مماثلة على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق هذه الصلاحيات ورصد ملاحظات ومرئيات قادة المدارس على الصلاحيات، وقياس الأداء وتزويد الإدارة العامة للإشراف التربوي (بنين/ بنات) في نهاية العام الثاني للتطبيق.

وفي ختام حديثه، أكد د. البراك على أهمية مواصلة عمليات التقويم المستمر للصلاحيات، وقياس أثرها وفاعليتها في الميدان التعليمي، واستشراف متطلبات تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية.