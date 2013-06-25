القلادة زينة أساسية في اطلالتك

لا شكّ أنّ القلادة تُعدّ من الاكسسوارات المهمّة جدّاً، وعمليّة اختيارها بشكل دقيق ضروريّة لتكامل إطلالتك. إذاً، عليك أن تُراعي شكل عنقك وجسمك، وإطلالتك وملابسك ومختلف التفاصيل. من هنا، كان لا بدّ لك أن تولي اهتماماً خاصّاً لعمليّة اختيار قلادتك بالطرق الصحيحة. لذا، ولكي لا تحتاري، نقدّم إليك النصائح التاليّة لاختيار القلادة المناسبة.

إذا كانت عنقك قصيرة، عليك أن تتّجهي نحو السلاسل القصيرة الناعمة لكي تُبرزي عنقك. والعكس صحيح، إن كانت طويلة، حيث ينبغي لك أن تتبنّي موضة العقود الضخمة غير الطويلة لكي تُخفّف من طولها. أمّا إذا كانت عنقك عريضة، فعليك أن تختاري السلاسل المتوسّطة الحجم بين الرفيعة والعريضة لكي تقومي بتمويه حجمها. وإذا كانت العنق نحيفة ورفيعة جدّاً، اختاري السلاسل الضخمة التي ستُعطيها حجماً. أمّا إذا كنت ترتدين الملابس العصريّة، الجينز مع قميص وسترة، فتليق بها القلادات الفضيّة والنحاسيّة التي تحتوي على أحجار عريضة وبارزة. هذه القلادات تتناسب ومشاريعك النهاريّة، شرط أن تبتعدي عن القلادات اللامعة.

القلادات ذات اللون الذهبيّ، بخلاف القلادات الفضيّة، استخداماتها محدودة إذ إنّها تتناسب أكثر مع الملابس الكلاسيكيّة، المخصّصة للمساء، والمناسبات الخاصّة، فلا يُفضّل ارتداؤها مع الملابس العصريّة والكاجوال.