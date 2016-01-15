الجوازات: البصمة لأبناء المقيمين ممن بلغوا ست سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم إيقاف تقديم خدمات الجوازات عن المقيمين الذين لم يتم تسجيل خصائصهم الحيوية "البصمة" في النظام الآلي، ودعت الجوازات كافة المقيمين في المملكة "ممن لم يقوموا بتسجيل بصماتهم" إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وإحضار أساس الجواز وهوية مقيم "رخصة الإقامة"، وذلك لتسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لهم ولمرافقيهم "من سن ست سنوات فما فوق" ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجوازات قامت بتطبيق إجراء تسجيل الخصائص الحيوية "البصمات" للمقيمين بطريقة تدريجية، وقامت بتجهيز ودعم كافة المواقع بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية اللازمة لأخذ الخصائص الحيوية "البصمة" للمقيمين بالمملكة وذلك لضمان تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين.

وقد خصصت المديرية العامة للجوازات بريد التواصل الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa للرد على جميع الاستفسارات.