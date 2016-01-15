ضبط بدروم يسوق عقاقير طبية غير مرخصة في المدينة

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأسواق بوكالة الخدمات من ضبط بدروم في إحدى الدور السكنية في نطاق بلدية العوالي بدون ترخيص ويفتقر لوسائل السلامة للدفاع المدني يقوم ببيع مركبات ذات ادعاءات طبية غير مرخصة صحيا، إضافة إلى ضبط بيت شعبي بنطاق بلدية أحد بدون ترخيص ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية ويفتقر لوسائل السلامة يقوم بمزاولة بيع التبغ والشمة ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار مدير إدارة مراقبة الأسواق م. أحمد الجرفي أنه بعد الكشف المبدئي على المواد الطبية تبين أنها تحمل ادعاءات طبية غير مرخصة على عقاقير لتخفيف وزيادة الوزن ومكملات غذائية ومواد جنسية، إضافة لمركبات ومستحضرات تجميلية وتم تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.