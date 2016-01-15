وكيل إمارة الرياض: سلمان ملك عادل لا يقبل الظلم

هنأ وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني المملكة وشعبها بمرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله- مقاليد الحكم، وقال: زخرت السنة الأولى لعهد الملك المفدى –حفظه الله- بالعديد من الأحداث والأعمال والقرارات المهمة، وأبرزها كان برنامج التحول الوطني الذي يعد رافداً للوطن والمواطن بشكل عام، وتابع قائلاً: تتلمذت في مدرسة الملك المفدى أربعين عاماً إبان توليه إمارة منطقة الرياض، فكان حازما عادلاً لايقبل الظلم يقابل الناس بصفة يومية في مجلس قصر الحكم، ويستقبلهم في منزله ويسمع لهم ويحل مشكلاتهم.

وتابع: في العام الأول من عهد خادم الحرمين الشريفين شهدت المملكة على المستوى الخارجي الكثير من الأحداث، فقابلها بكل حزم وقوة وبكثيرٍ من القرارات المهمة والمصيرية، وذلك من خلال "عاصفة الحزم" التي أنقذت اليمن من الصراع والفتنة الطائفية، وتأييده الحل السياسي في سورية وإعادة استقرارها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاربة الإرهاب، واختتم قائلاً : أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يمد في عمره، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يديم الله على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها.