صحة جدة تتراجع عن قرار إغلاق مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية

جدة - ياسر الجاروشة

تراجعت الشؤون الصحية في جدة عن قرار وقف استقبال المرضى الجدد بمستشفى الولادة والأطفال في المساعدية، ونقل المرضى المنومين فيها بأسرع ما يمكن. وأصدرت بيانا الحاقيا اكدت فيه استمرار تقديم الخدمات الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية في جميع الأقسام الحيوية بما في ذلك قسم الطوارئ وأقسام التنويم الداخلية والعيادات الخارجية والأقسام الطبية المساعدة كالأشعة والمختبر والصيدلية وبنك الدم وغيرها، وإخلاء فقط الاماكن التي قد تشكل خطورة والتي يتم العمل فيها على تطوير انظمة السلامة والعمل الفوري لإعادة هذه الأماكن لوضعها التشغيلي بعد تلافي الملاحظات عليها وهي لا تؤثر بشكل كبير على خدمة المستفيدين من الخدمة بالمستشفى. واظهر البيان، أنه خلال الزيارات الميدانية المبدئية للجنة التي امر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة تم رصد بعض الملاحظات على اشتراطات السلامة ببعض مرافق المستشفى، ويتم حالياً إعداد خطة عمل لتحويل المستفيدين من خدمات أي قسم متضرر الى موقع آخر داخل المستشفى أو إلى مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة لحين الانتهاء من تلافي الملاحظات على القسم وإعادة تشغيله. كما تضمن التقرير الاشارة إلى عدم توفر اشتراطات السلامة بأحد مباني الخدمات التابعة للمستشفى، والتي سبق لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة رصدها وتعميد إحدى الشركات لإنجازها، وقد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة.