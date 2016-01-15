حظك اليوم السبت برج الثور 16/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

>تحاول السيطرة على الأوضاع السيئة التى مررت بها فى الفترة الماضية، كن هادئًا وتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع العصبية تسيطر عليك، وأحصل على ما تريد بحكمة دون أن تخسر من حولك. برج الثور على الصعيد العاطفى:

>تجد الطريقة المناسبة للتواصل مع الحبيب، فإذا شعرت بأنه غير متفائل أو غير سعيد عليك أن تجتهد أكثر فى إيجاد الحل المناسب لكسب قلبه ومساعدته على تجاوز كافة الأزمات.

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>برج الثور على الصعيد الصحى:

>يتوقع لك الخبراء أن صحتك ستتحسن كثيراً، لأنك بدأت تهتم أكثر بحالتك الصحية، وما يحتاجه إليه جسدك، كن على علم أن كل ما تفعله الآن ستجنيه فى المستقبل. توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة المقبلة:

>يتوقع لك علماء الفلك حظاً سعيداً فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أن هناك تحسناً كبيراً على الصعيد المادى والعملى، وكذلك على مستوى العائلة، فكن على دراية بما سيحدث لك فى الفترة المقبلة، ولا تترك نفسك للحظ.

شبكةعيونالإخبارية

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