حظك اليوم السبت برج الجدى 2016/1/16



>برج الجدى على الصعيد المهنى:

>تحاول قدر الإمكان التخلص من كافة الأزمات التى تعانى منها على مستوى العمل، ولكنك رغم كل هذه الأزمات تجد صعوبة فى التعامل مع كل من حولك، فكن أكثر هدوءاً وذكاءً. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بالحبيب غير مستقرة إلى حد كبير، ولكنك رغم كل هذا الإحباط تبحث عن مخرج لأزمتك معه، لتجد طريقاً مختلفاً تماماً.

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>برج الجدى على الصعيد الصحى:

>أوضاعك الصحية جيدة، ولكن عليك أن لا تخالف تعليمات الأطباء، واستمع إليها جيداً، حتى لا تخسر أكثر مما خسرت. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تتوقع لك الأبراج أن يكون الوقت ملائماً لبدء حلمك فى بناء مشروع جديد.. تقدم فالأجواء ملائمة لذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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