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حظك اليوم برج الحمل السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج الحمل السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج الحمل السبت 2016/1/16

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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يتمتع مواليد برج العمل بكثير من الصفات والمميزات التى تصب فى صالح الصعيد المهنى، فهو مثابر ولا يستسلم للعقبات ويحاول طوال الوقت أن يقوم بما ينبغى حتى لا يتعرض للوم أو العتاب، استمر فى مشوارك فأنت شخص تسعى للنجاح طوال الوقت.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:
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يراك الشريك هذه الأيام تتغير اتجاهه ولكنك تنفى تماماً ذلك، حاول أن تفعل ما ينفى ذلك عوضاً عن الحديث وإرسال الكلمات المعسولة وحسب، ستكون الأوضاع أفضل إذا قمت بتمضية بعض الوقت معه والبوح بما فى قلبك إليه وسوف يقدر الأمور.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
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تتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة حاول أن تتقى شر هذه النوبات بأن ترتدى ملابس ثقيلة وتتناول كثيراً من المشروبات الدافئة، وأيضاً عليك أن تتناول وجبات تكون داعمة للمناعة حتى تتعافى سريعاً بدون أن تترك الوعكة آثارها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتوقع لك الأبراج أن تكون الأيام القديمة محملة بالأخبار الحلوة التى تغير حياتك، لا تستمع إلى آراء الآخرين فى حياتك، فأنت أدرى الناس بما هو صالح لك.

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مصر 365

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