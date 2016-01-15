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حظك اليوم برج الدلو السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج الدلو السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج الدلو السبت 2016/1/16

على الصعيد المهنى:
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أنت انسان حالم وتحمل داخلك كثير من المميزات والإبداع حاول أن تستغلها فى علمك لتظل معتلى القمة والمجد، فمن مثلك ليسوا كثيرين، سوف تجد نفسك فى الأيام المقبلة تذهب إلى مكان أفضل مما أنت عليه.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:
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يشعر الشريك بأنك بعيد عن عالمه ومشغول عنه.. لا تستمر فى ذلك حتى لا تتسبب فى مشاكل فى حياتك وكن حيادياً ولا تنحاز إلى أفكارك، القليل من المشاعر لا يكفى لهذا المرحلة، كن على قدر المسئولية للتمهيد إلى فترة سعيد ورومانسية.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
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قمت بعمل الفحوصات اللازمة وكانت النتائج جيدة، حاول أن تحافظ على صحتك فى هذا المجال، وتجنب الأماكن المغلقة فهى قادرة على نقل العدوى لك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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تتوقع لك الأبراج مزيداً من التقدم والازدهار، فقط عليك أن تحدد أهدافك فى الفترة المقبلة والسير باتجاهها، لا تتعب من طول الطريق فدائماً النجاح مكلل بالتعب والكثير من المشاكل التى يسهل أن تحل بطرق كثيرة.

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مصر 365

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