حظك اليوم برج السرطان السبت 2016/1/16

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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مواليد برج السرطان يتمتعون بقدرة كبيرة على تحمل مشاكل العمل، ولديهم أفكار متطورة لذلك، يستطيعون أن يكسبوا كل من حولهم فى صفوف بجوارهم ولا يرون أن المكائد فى محيط العمل يمكن أن تعيقهم.اليوم ملائم جداً أن يكون مختلفاً مع شريك الحياة حاول أن تمنحه من وقتك الكثير لتعوض الأيام الماضية التى مرت دون وجودك بجواره، الانشغال فى العمل ليس جريمة ولكن الاستمرار هو الذى سيخلق جريمة قد تؤدى إلى زعزعة الاستقرار الأسرى، لا تتردد فى تقديم هدية ولو بسيطة ليشعر بأنك تحاول إرضاءه بشتى الطرق.الموعد ملائم جدا لزيارة طبيب الأسنان الذى تحاول أن تهرب من لقائه منذ فترة، فأنت لديك العديد من المشاكل فى هذا الجانب لا تلجأ إلى العلاجات البديلة، فمواجهة المشكلة هى الحل الوحيد حتى لو كان مؤلماً.تتوقع لك الأبراج الوقوف على أرض صلبة لأحلامك المتطايرة دائماً فى الهواء، ستحقق الخطط المؤجلة، ولكن عليك بالصبر حتى تصل إليها ولا تحمل نفسك فوق طاقتها حتى لا تشعر بالفشل أو الإحباط من كثرة الأعمال.