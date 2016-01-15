حظك اليوم برج العذراء السبت 2016/1/16

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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الظروف تتحسن تدريجياً، وهنا يجب أن تعلم أن هذا حدث نتيجة لمجهوداتك فى الفترة الماضية، فلا تضيع ما فعلته هباءً وكن هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.فقدت حبيب فى الفترة الماضية، عليك أن تعرف كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة فى أسرع وقت حتى لا يكون له تـأثير سيئ عليك.المشاكل الصحية التى تعانى منها من فترة ولا تحاول علاجها، قم بمراجعة الطبيب حتى تتخلص منها.الوقت ملائم لتصحيح أخطاء الماضى ليكون المستقبل مشرقاً، لديك الكثير من الأعمال المفيدة لتقوم بها فى الفترة المقبلة.