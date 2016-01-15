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حظك اليوم برج العذراء السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج العذراء السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج العذراء السبت 2016/1/16

على الصعيد المهنى:
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الظروف تتحسن تدريجياً، وهنا يجب أن تعلم أن هذا حدث نتيجة لمجهوداتك فى الفترة الماضية، فلا تضيع ما فعلته هباءً وكن هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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فقدت حبيب فى الفترة الماضية، عليك أن تعرف كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة فى أسرع وقت حتى لا يكون له تـأثير سيئ عليك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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المشاكل الصحية التى تعانى منها من فترة ولا تحاول علاجها، قم بمراجعة الطبيب حتى تتخلص منها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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الوقت ملائم لتصحيح أخطاء الماضى ليكون المستقبل مشرقاً، لديك الكثير من الأعمال المفيدة لتقوم بها فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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