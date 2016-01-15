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حظك اليوم برج الأسد السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج الأسد السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج الأسد السبت 2016/1/16

برج الأسد على الصعيد المهنى:
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سيكون لديك الكثير من أوقات الفراغ اليوم، حاول الاستفادة منها ولا تنخرط فى أشياء كثيرة تشتتك وتؤثر على كفاءتك العامة وتستنزف طاقتك.

على الصعيد العاطفى:
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علاقة حبك ستشهد تحسنًا سريعًا مادمت تولى اهتمامك الأكبر لأن تحافظ على السلام فى العلاقة، جزء منك يدرك أن هناك تغيرات إيجابية تحدث مع من تحب، وأن المتاعب التى تحدث مؤخرًا ليست أكثر من آلام ضرورية للنمو.

برج الأسد على الصعيد الصحى:
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قد تحتاج للخروج من جدولك المزدحم بالمهام والعمل لتعطى وقتًا لنفسك وتحصل على جسد لائق بدنيًا.. ضع فى اعتبارك أن الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو فى المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل، ومن ثمَّ زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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ستتلقى دعوة اليوم ولكنك لن تكون على يقين بشأن تلبيتها أو رفضها، يمكن أن تكون ممتعة أو مملة، وبالتأكيد يمكنك أن تعتذر للشخص الذى دعاك ولكن فقط حاول ألا تجعله يعتقد أنك غير سعيد لكونك على قائمة المدعوين، أظهر له حماسك ومهما كان قرارك أكد أنك سعيد لدعوتك.

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مصر 365

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