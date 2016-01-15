حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2016/1/16

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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تقدم ملحوظ فى أدائك المهنى وتحظى بقبول رؤسائك وزملائك فى العمل، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.حب جديد يطاردك، تعيش هذه الفترة حالة من خفقان القلب الشديد، وتسعى لإظهار إعجابك بأحد الأشخاص.حالتك الصحية مستقرة، واحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولا تختزل من أوقات فراغك فهى صاحبة تأثير إيجابى عليك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء، أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالمفاجآت السعيدة، وإقبالك على قصة حب جديدة يدفعك للتقدم فى العمل، وتحقيق إنجازات، أنت تجد التفكير والتدبر، لكن احذر من تقلباتك المزاجية كى لا تفسد عليك خططك القادمة، هواياتك المفضلة تجلب لك كثيراً من السعادة، وتلفت نظر المحيطين إليك.