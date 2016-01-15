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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2016/1/16

على الصعيد المهنى:
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تقدم ملحوظ فى أدائك المهنى وتحظى بقبول رؤسائك وزملائك فى العمل، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

على الصعيد العاطفى:
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حب جديد يطاردك، تعيش هذه الفترة حالة من خفقان القلب الشديد، وتسعى لإظهار إعجابك بأحد الأشخاص.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
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حالتك الصحية مستقرة، واحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولا تختزل من أوقات فراغك فهى صاحبة تأثير إيجابى عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء، أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالمفاجآت السعيدة، وإقبالك على قصة حب جديدة يدفعك للتقدم فى العمل، وتحقيق إنجازات، أنت تجد التفكير والتدبر، لكن احذر من تقلباتك المزاجية كى لا تفسد عليك خططك القادمة، هواياتك المفضلة تجلب لك كثيراً من السعادة، وتلفت نظر المحيطين إليك.

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مصر 365

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