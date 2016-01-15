حظك اليوم برج الحوت السبت 2016/1/16

الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

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أنت معروف بتفانيك فى العمل، لكن من حولك لا يقدرون جهودك، حاول ألا تعطى الأمور أكبر من حجمها، ولا ترهق عقلك بالتفكير فى مشكلات العمل.مفاجأة سارة من شريك حياتك، فأنت شخص حنون وتستحق أن تعيش أجواءً رومانسية هادئة بعيداً عن توترات العمل.تحتاج إلى الابتعاد عن الضغوط النفسية، وقضاء أوقات أكثر خارج المنزل، حاول أن تستجم وتترك مشكلات العمل.يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت اليوم، أن تكون اليوم التقلبات المزاجية، توترات العمل تشغل حيزًا كبيرًا من تفكيرك، وتحزن كثيراً لعدم تقدير جهودك فى العمل، لكن سريعاً سيتحسن مزاجك بعد اهتمام شريك حياتك والمقربين بشئونك ومحاولة إسعادك من خلال تواجدهم الدائم معك، حاول أن تستجم وتذهب إلى أحد الشواطئ، فالفترة المقبلة تتطلب منك تفكيراً كثيراً.