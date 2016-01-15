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حظك اليوم برج العقرب السبت 2016/1/16

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حظك اليوم برج العقرب السبت 2016/1/16 حظك اليوم برج العقرب السبت 2016/1/16

العقرب على الصعيد المهنى:
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إخلاصك لعملك لن يضيع هدراً، فالجميع حولك يقدر مجهوداتك والترقيات فى طريقها إليك، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

على الصعيد العاطفى:
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أنت محب للمفاجآت وترقب اليوم مفاجئة سارة من شريك حياتك، الأجواء مناسبة لاتخاذ خطوات جادة.

على الصعيد الصحى:
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الجو مناسب للسفر واتخاذ قسط من الراحة النفسية، وممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة واستماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب اليوم أن يكون يوم النجاح والتقدم فى العمل وجنى ثمار مجهودات سنوات مضت، أنت تستحق أن تتقدم فى مجال عملك، والمفاجآت السارة تنتظرك فى الفترة المقبلة، وستجد الأجواء تدفعك للإبداع والتعبير عن مشاعرك لشريك حياتك بشكل أكثر صراحة، أقدم على الخطوات الجادة ولا ترهق ذهنك بالتفكير أكثر من ذلك، وحالتك الصحية ستكون فى أعلى مستوياتها هذه الفترة، وستجد وقتاً كافياً للاستماع إلى الموسيقى وقراءة كتبك المفضلة.

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مصر 365

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