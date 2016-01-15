حظك اليوم برج العقرب السبت 2016/1/16

العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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إخلاصك لعملك لن يضيع هدراً، فالجميع حولك يقدر مجهوداتك والترقيات فى طريقها إليك، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.أنت محب للمفاجآت وترقب اليوم مفاجئة سارة من شريك حياتك، الأجواء مناسبة لاتخاذ خطوات جادة.الجو مناسب للسفر واتخاذ قسط من الراحة النفسية، وممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة واستماع الموسيقى.يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب اليوم أن يكون يوم النجاح والتقدم فى العمل وجنى ثمار مجهودات سنوات مضت، أنت تستحق أن تتقدم فى مجال عملك، والمفاجآت السارة تنتظرك فى الفترة المقبلة، وستجد الأجواء تدفعك للإبداع والتعبير عن مشاعرك لشريك حياتك بشكل أكثر صراحة، أقدم على الخطوات الجادة ولا ترهق ذهنك بالتفكير أكثر من ذلك، وحالتك الصحية ستكون فى أعلى مستوياتها هذه الفترة، وستجد وقتاً كافياً للاستماع إلى الموسيقى وقراءة كتبك المفضلة.