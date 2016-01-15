برج الميزان حظك اليوم السبت 2016/1/16

الميزان على الصعيد المهنى:

> أنت محب للجميع لكن ترددك يضيع منك فرصًا من الممكن إلا تعوضها مرة ثانية، اترك التردد واغتنم الفرصة. على الصعيد العاطفى:

> ذكريات قديمة تطارد قلبك، وحذرك المستمر يؤثر على حياتك العاطفية، اترك العنان لقلبك ودقق فى الاختيار. برج الميزان على الصعيد الصحى:

> مشكلاتك الصحية تأتيك من كثرة التفكير والإرهاق الذهنى، حاول أن تصفى ذهنك وأذهب لقضاء عطلة وتناول مشروبات مهدئة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع علماء الفلك لبرج الميزان اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالمغامرات والصراعات الذهنية، أنت تحاول أن تظهر محبتك للآخرين لكن دائماً يمنعك الحذر من التصريح بعواطفك، والخوف من المستقبل يؤثر على خطتك العملية، حاول أن تريح عقلك واعطى له فرصة لرؤية المشهد بشكل أكثر وضوحاً، فالأمور لا تؤخذ بظاهرها، احرص على اغتنام الفرص، فالأوقات لن تكون دائماً مثل الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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