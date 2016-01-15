حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 2016/1/16

حظك اليوم السبت برج الثور 16/1/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

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تحاول السيطرة على الأوضاع السيئة التى مررت بها فى الفترة الماضية، كن هادئًا وتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع العصبية تسيطر عليك، وأحصل على ما تريد بحكمة دون أن تخسر من حولك.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

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تجد الطريقة المناسبة للتواصل مع الحبيب، فإذا شعرت بأنه غير متفائل أو غير سعيد عليك أن تجتهد أكثر فى إيجاد الحل المناسب لكسب قلبه ومساعدته على تجاوز كافة الأزمات.

برج الثور على الصعيد الصحى:

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يتوقع لك الخبراء أن صحتك ستتحسن كثيراً، لأنك بدأت تهتم أكثر بحالتك الصحية، وما يحتاجه إليه جسدك، كن على علم أن كل ما تفعله الآن ستجنيه فى المستقبل.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة المقبلة:

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يتوقع لك علماء الفلك حظاً سعيداً فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أن هناك تحسناً كبيراً على الصعيد المادى والعملى، وكذلك على مستوى العائلة، فكن على دراية بما سيحدث لك فى الفترة المقبلة، ولا تترك نفسك للحظ.

حظك اليوم السبت برج الجدى 2016 /1/16

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

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تحاول قدر الإمكان التخلص من كافة الأزمات التى تعانى منها على مستوى العمل، ولكنك رغم كل هذه الأزمات تجد صعوبة فى التعامل مع كل من حولك، فكن أكثر هدوءاً وذكاءً.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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علاقتك بالحبيب غير مستقرة إلى حد كبير، ولكنك رغم كل هذا الإحباط تبحث عن مخرج لأزمتك معه، لتجد طريقاً مختلفاً تماماً.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

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أوضاعك الصحية جيدة، ولكن عليك أن لا تخالف تعليمات الأطباء، واستمع إليها جيداً، حتى لا تخسر أكثر مما خسرت.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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تتوقع لك الأبراج أن يكون الوقت ملائماً لبدء حلمك فى بناء مشروع جديد.. تقدم فالأجواء ملائمة لذلك.

حظك اليوم برج الحمل السبت 2016 /1/16

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

>يتمتع مواليد برج العمل بكثير من الصفات والمميزات التى تصب فى صالح الصعيد المهنى، فهو مثابر ولا يستسلم للعقبات ويحاول طوال الوقت أن يقوم بما ينبغى حتى لا يتعرض للوم أو العتاب، استمر فى مشوارك فأنت شخص تسعى للنجاح طوال الوقت.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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يراك الشريك هذه الأيام تتغير اتجاهه ولكنك تنفى تماماً ذلك، حاول أن تفعل ما ينفى ذلك عوضاً عن الحديث وإرسال الكلمات المعسولة وحسب، ستكون الأوضاع أفضل إذا قمت بتمضية بعض الوقت معه والبوح بما فى قلبك إليه وسوف يقدر الأمور.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

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تتعرض لوعكة صحية بسبب الأجواء الباردة حاول أن تتقى شر هذه النوبات بأن ترتدى ملابس ثقيلة وتتناول كثيراً من المشروبات الدافئة، وأيضاً عليك أن تتناول وجبات تكون داعمة للمناعة حتى تتعافى سريعاً بدون أن تترك الوعكة آثارها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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تتوقع لك الأبراج أن تكون الأيام القديمة محملة بالأخبار الحلوة التى تغير حياتك، لا تستمع إلى آراء الآخرين فى حياتك، فأنت أدرى الناس بما هو صالح لك.

حظك اليوم برج الدلو السبت 2016 /1/16

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

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أنت انسان حالم وتحمل داخلك كثير من المميزات والإبداع حاول أن تستغلها فى علمك لتظل معتلى القمة والمجد، فمن مثلك ليسوا كثيرين سوف تجد نفسك فى الأيام المقبلة تذهب إلى مكان أفضل مما أنت عليه.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

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يشعر الشريك بأنك بعيد عن عالمه ومشغول عنه.. لا تستمر فى ذلك حتى لا تتسبب فى مشاكل فى حياتك وكن حيادياً ولا تنحاز إلى أفكارك، القليل من المشاعر لا يكفى لهذا المرحلة، كن على قدر المسئولية للتمهيد إلى فترة سعيد ورومانسية.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

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قمت بعمل الفحوصات اللازمة وكانت النتائج جيدة، حاول أن تحافظ على صحتك فى هذا المجال، وتجنب الأماكن المغلقة فهى قادرة على نقل العدوى لك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تتوقع لك الأبراج مزيداً من التقدم والازدهار، فقط عليك أن تحدد أهدافك فى الفترة المقبلة والسير باتجاهها، لا تتعب من طول الطريق فدائماً النجاح مكلل بالتعب والكثير من المشاكل التى يسهل أن تحل بطرق كثيرة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 2016 /1/16

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

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مواليد برج السرطان يتمتعون بقدرة كبيرة على تحمل مشاكل العمل، ولديهم أفكار متطورة لذلك، يستطيعون أن يكسبوا كل من حولهم فى صفوف بجوارهم ولا يرون أن المكائد فى محيط العمل يمكن أن تعيقهم.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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اليوم ملائم جداً أن يكون مختلفاً مع شريك الحياة حاول أن تمنحه من وقتك الكثير لتعوض الأيام الماضية التى مرت دون وجودك بجواره، الانشغال فى العمل ليس جريمة ولكن الاستمرار هو الذى سيخلق جريمة قد تؤدى إلى زعزعة الاستقرار الأسرى، لا تتردد فى تقديم هدية ولو بسيطة ليشعر بأنك تحاول إرضاءه بشتى الطرق.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

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الموعد ملائم جدا لزيارة طبيب الأسنان الذى تحاول أن تهرب من لقائه منذ فترة، فأنت لديك العديد من المشاكل فى هذا الجانب لا تلجأ إلى العلاجات البديلة، فمواجهة المشكلة هى الحل الوحيد حتى لو كان مؤلم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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تتوقع لك الأبراج الوقوف على أرض صلبة لأحلامك المتطايرة دائماً فى الهواء، ستحقق الخطط المؤجلة، ولكن عليك بالصبر حتى تصل إليها ولا تحمل نفسك فوق طاقتها حتى لا تشعر بالفشل أو الإحباط من كثرة الأعمال.

حظك اليوم برج العذراء السبت 2016 /1/16

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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الظروف تتحسن تدريجياً، وهنا يجب أن تعلم أن هذا حدث نتيجة لمجهوداتك فى الفترة الماضية، فلا تضيع ما فعلته هباءً وكن هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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فقدت حبيب فى الفترة الماضية، عليك أن تعرف كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة فى أسرع وقت حتى لا يكون له تـأثير سيئ عليك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

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المشاكل الصحية التى تعانى منها من فترة ولا تحاول علاجها، قم بمراجعة الطبيب حتى تتخلص منها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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الوقت ملائم لتصحيح أخطاء الماضى ليكون المستقبل مشرقاً، لديك الكثير من الأعمال المفيدة لتقوم بها فى الفترة المقبلة.

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>حظك اليوم برج القوس السبت 2016 /1/16

>برج القوس على الصعيد المهنى:

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تتعرض لبعض المشاكل فى محيط العمل كن على يقين بالله أن لديك القدرة على إيجاد الحلول، فأنت شخص يعلم جيداً كيف يخمد نيران المشاكل ولا يتأذى منها.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

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يفاجئك الحبيب اليوم ببعض الأخبار السارة، فأنت من المحظوظين بهذه العلاقة المميزة التى يعمل كلا منك لإسعاد الآخر.. حاول أن تستمر على نفس ذلك الأسلوب فهو الأفضل.

برج القوس على الصعيد الصحى:

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الأجواء ملائمة لتحقيق المشاريع الصحية التى تحلم بتنفيذها، حيث يعتبر اليوم ملائماً لممارسة الرياضة والتمشية فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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لا تتعجل الأمور حتى لا تضيع تعبك الذى تحلم به، ستكون الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى تشحنك حيوية وقوة، حاول أن تقوم بما عليك حتى لا تشعر بالتقصير نحو أفراد عائلتك، وسيكون من الملائم عمل رحلة جماعية فى القريب لتقوية العلاقات الأسرية وتمضية وقت سعيد سوياً.

حظك اليوم السبت برج الأسد 16/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

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سيكون لديك الكثير من أوقات الفراغ اليوم حاول الاستفادة منه ولا تنخرط فى أشياء كثيرة تشتتك وتؤثر على كفاءتك العامة وتستنزف طاقتك.

على الصعيد العاطفى:

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علاقة حبك ستشهد تحسنًا سريعًا مادمت تولى اهتمامك الأكبر لأن تحافظ على السلام فى العلاقة. جزء منك يدرك أن هناك تغيرات إيجابية تحدث مع من تحب وأن المتاعب التى تحدث مؤخرًا ليست أكثر من آلام ضرورية للنمو.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

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قد تحتاج للخروج من جدولك المزدحم بالمهام والعمل لتعطى وقتًا لنفسك وتحصل على جسد لائق بدنيًا.. ضع فى اعتبارك أن الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو فى المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل، ومن ثمَّ زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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ستتلقى دعوة اليوم ولكنك لن تكون على يقين بشأن تلبيتها أو رفضها. يمكن أن تكون ممتعة أو مملة، وبالتأكيد يمكنك أن تعتذر للشخص الذى دعاك ولكن فقط حاول ألا تجعله يعتقد أنك غير سعيد لكونك على قائمة المدعوين، أظهر له حماسك ومهما كان قرارك أكد أنك سعيد لدعوتك.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 16/1/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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تقدم ملحوظ فى أدائك المهنى وتحظى بقبول رؤسائك وزملائك فى العمل، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

على الصعيد العاطفى:

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حب جديد يطاردك، تعيش هذه الفترة حالة من خفقان القلب الشديد، وتسعى لإظهار إعجابك بأحد الأشخاص.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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حالتك الصحية مستقرة، واحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولا تختزل من أوقات فراغك فهى صاحبة تأثير إيجابى عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن يكون اليوم يوماً مليئاً بالمفاجآت السعيدة، وإقبالك على قصة حب جديدة، يدفعك للتقدم فى العمل، وتحقيق إنجازات، أنت تجد التفكير والتدبر، لكن احذر من تقلباتك المزاجية كى لا تفسد عليك خططك القادمة، هواياتك المفضلة تجلب لك كثير من السعادة، وتلفت نظر المحيطين إليك.

حظك اليوم برج الحوت السبت 16/1/2016

>الحوت على الصعيد المهنى:

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أنت معروف بتفانيك فى العمل، لكن من حولك لا يقدرون جهودك، حاول ألا تعطى الأمور أكبر من حجمها، ولا ترهق عقلك بالتفكير فى مشكلات العمل.

على الصعيد العاطفى:

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مفاجأة سارة من شريك حياتك، فأنت شخص حنون وتستحق أن تعيش أجواء رومانسية هادئة بعيداً عن توترات العمل.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

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تحتاج إلى الابتعاد عن الضغوط النفسية، وقضاء أوقات أكثر خارج المنزل، حاول أن تستجم وتترك مشكلات العمل.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

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يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت اليوم، أن يكون اليوم التقلبات المزاجية، توترات العمل تشغل حيزاً كبيراً من تفكيرك، وتحزن كثيراً لعدم تقدير جهودك فى العمل، لكن سريعاً سيتحسن مزاجك بعد اهتمام شريك حياتك والمقربين بشئونك ومحاولة إسعادك من خلال تواجدهم الدائم معك، حاول أن تستجم وتذهب إلى أحد الشواطئ، فالفترة المقبلة تتطلب منك تفكيراً كثيراً.

حظك اليوم برج العقرب السبت 16/1/2016

>العقرب على الصعيد المهنى:

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إخلاصك لعملك لن يضيع هدراً، فالجميع حولك يقدر مجهوداتك والترقيات فى طريقها إليك، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

على الصعيد العاطفى:

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أنت محب للمفاجآت وترقب اليوم مفاجأة سارة من شريك حياتك، الأجواء مناسبة لاتخاذ خطوات جادة.

>برج العقرب على الصعيد الصحى:

>الجو مناسب للسفر واتخاذ قسط من الراحة النفسية، وممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة واستماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب اليوم أن يكون يوم النجاح والتقدم فى العمل وجنى ثمار مجهودات سنوات مضت، أن تستحق أن تتقدم فى مجال عملك، والمفاجآت السارة تنتظرك فى الفترة المقبلة، وستجد الأجواء تدفعك للإبداع والتعبير عن مشاعرك لشريك حياتك بشكل أكثر صراحة، أقدم على الخطوات الجادة ولا ترهق ذهنك بالتفكير اكثر من ذلك، وحالتك الصحية ستكون فى أعلى مستوياتها هذه الفترة، وستجد وقتاً كافياً للاستماع إلى الموسيقى وقراءة كتبك المفضلة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 16/1/2016

>الميزان على الصعيد المهنى:

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أنت محب للجميع لكن ترددك يضيع منك فرصاً من الممكن ألا تعوضها مرة ثانية، اترك التردد واغتنم الفرصة.

على الصعيد العاطفى:

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ذكريات قديمة تطارد قلبك، وحذرك المستمر يؤثر على حياتك العاطفية، اترك العنان لقلبك ودقق فى الاختيار.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

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مشكلاتك الصحية تأتيك من كثرة التفكير والإرهاق الذهنى، حاول أن تصفى ذهنك واذهب لقضاء عطلة وتناول مشروبات مهدئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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يتوقع علماء الفلك لبرج الميزان اليوم، أن يكون يوماً مليئاً بالمغامرات والصراعات الذهنية، أنت تحاول أن تظهر محبتك للآخرين لكن دائماً يمنعك الحذر من التصريح بعواطفك، والخوف من المستقبل يؤثر على خطتك العملية، حاول أن تريح عقلك واعطى له فرصة لرؤية المشهد بشكل أكثر وضوحاً، فالأمور لا تؤخذ بظاهرها، احرص على اغتنام الفرص، فالأوقات لن تكون دائماً مثل الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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