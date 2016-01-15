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مكتب تنفيذى لحملة "المحليات للشباب" بمحافظة كفر الشيخ

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مكتب تنفيذى لحملة "المحليات للشباب" بمحافظة كفر الشيخ مكتب تنفيذى لحملة "المحليات للشباب" بمحافظة كفر الشيخ
قال المهندس وليد سليمان ، المسئول عن المكتب التنفيذى لحملة "المحليات للشباب" بمحافظة كفرالشيخ، إنه تم الإعلان عن المكتب التنفيذى للحملة بالمكتب الرئيسى فى مدينة نصر بالقاهرة، مع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط والأمن القومى وعضو مجلس النواب والمستشار السياسى للحملة وأحمد جاد المنسق العام وشادى عبداللطيف المستشار القانونى، مشيراً إلى أن شعارنا "هنبني البلد مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأضاف سليمان ، خلال تصريحات صحفية، أن الهدف من الحملة تطوير منظومة المحليات فى وسنعمل على تطوير النظام السياسى بتخلق سلطة رابعة وهى سلطة الحكم المحلى الحقيقى، لنرتقى بمصر ويكون عمادها الشباب كما نص الدستور المصرى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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