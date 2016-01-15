مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الثانية من مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الدورة الثانية من مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر، وذلك فى الفترة من 5 إلى 10 ابريل 2016.

وكان مركز الفنون قد أعلن فى شهر يوليو 2015 عن فتح باب الاشتراك فى الدورة الثانية من مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر من 5 إلى 10 إبريل 2016، حيث تقدم للاشتراك 93 عرضًا مسرحيًّا من حوالى 40 دولة فى مقابل 61 عرضًا مسرحيًّا فى الدورة الأولى.

وقد اختار مركز الفنون 15 عرضًا مسرحيًّا فى هذه الدورة من المهرجان مقابل 10 عروض مسرحية الدورة الأولى. وكانت العروض التى وقع عليها الاختيار من دول بلجيكا، وبولندا، وأوكرانيا، وتونس، وألمانيا، والسويد، والكاميرون، وإيطاليا، وكولومبيا، وإسبانيا، والهند، وروسيا، ومصر بمشاركة أكثر من 120 فنانًا مسرحيًّا وسيتم عرض ما يصل إلى ثلاثة عروض مسرحية كل يوم خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى عقد ورش عمل يومية.

ويأتى تنظيم مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر فى إطار جهود مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية لدعم وتشجيع المسرح المعاصر باعتباره وسيلة مهمة للتعبير الفنى تعبر عن الواقع الاجتماعى والسياسي. ويعتبر المسرح المعاصر كذلك من أهم أنواع الفنون التى تتوافق مع عالم سريع التغير مع التطورات التكنولوجية.

لهذا قام المركز بإطلاق مهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح المعاصر للمرة الأولى فى عام 2015؛ لكى يقدم عروضًا عالمية تنتمى للمسرح المعاصر إلى الجمهور السكندري. ويهدف المهرجان إلى بناء جسور ثقافية وشراكات بين الدول المختلفة بالإضافة إلى تقديم المسرح للجمهور بمفهوم وصيغة معاصرة.

>ومن المقرر أن تقدم عروض الدورة الثانية على مسارح مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافى الفرنسى، كما يشارك فى المهرجان العديد من المؤسسات الثقافية والفنية فى مدينة الإسكندرية.

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