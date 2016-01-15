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حصول «الهلال الأحمر » على 4 شهادات آيزو عن خدمات اللاجئين

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حصول «الهلال الأحمر » على 4 شهادات آيزو عن خدمات اللاجئين حصول «الهلال الأحمر » على 4 شهادات آيزو عن خدمات اللاجئين

حصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على شهادتي نظام إدارة الجودة العالمية «الآيزو 2008: 9001» عن جودة الخدمات وشهادتين في نظام إدارة البيئة «الآيزو 14001» تقديراً للخدمات التي يقدمها المخيم الإماراتي - الأردني في مريجيب الفهود للاجئين السوريين والمستشفى الميداني الإماراتي الأردني في المفرق.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر إن الحصول على شهادات الآيزو يمثل محطة مهمة في مسيرة الهلال الأحمر نحو التميز والابتكار وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال تقديم الخدمات الإنسانية خاصة في مجال رعاية وإيواء اللاجئين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع المجالات. وأضاف أن الهيئة هي أول منظمة إنسانية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد في مجال رعاية وإيواء اللاجئين وإنشاء وإدارة المستشفيات الميدانية.

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