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10 آلاف درهم غرامة التدخين في المنشأة و1000 للمخالف

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10 آلاف درهم غرامة التدخين في المنشأة و1000 للمخالف 10 آلاف درهم غرامة التدخين في المنشأة و1000 للمخالف

حددت بلدية مدينة الشارقة غرامة قدرها 10 آلاف درهم لصاحب المنشأة التي يتم التدخين فيها، و1000 درهم لكل شخص مدخن داخلها.

وكانت البلدية حررت ممثلة بقسم السلامة والتفتيش 28 مخالفة تدخين داخل المنشآت التجارية والصناعية والأماكن المغلقة العام الماضي.وقال إبراهيم الريس رئيس قسم السلامة والتفتيش لـ«البيان»أن التدخين ممنوع منعاً باتاً في كل المناطق المغلقة في الإمارة، سواء المنشآت التجارية والصناعية أو حتى مراكز التسوق.

وأشار إلى توزيع منشورات تضمن إرشادات بالمنع وقيمة المخالفة على جميع المنشآت التجارية والصناعية، بخلاف التنبيهات المستمرة من قبل المفتشين.

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